В Раде приняли решение по руководящим должностям в комитетах

КИЕВ. 27 августа. УНН. Сегодня на заседании подготовительной депутатской группы в Верховной Раде Украины приняли решение по руководящим должностям в 23 комитетах, передает корреспондент УНН.

Так, в комитете по вопросам молодежи и спорта руководящие должности занимают следующие народные депутаты:

Председатель комитета — Андрей Кожемякин, политическая партия “Батькивщина”,

Первый заместитель председателя комитета — Павел Биланюк, политическая партия “Слуга народа”.

Заместителя председателя комитета — Сергей Костюк, Василий Мокан — политическая партия “Слуга народа”,

Секретарь комитета — Григорий Суркис, политическая партия “Оппозиционная платформа по жизни”.

В комитете по вопросам образования, науки, инноваций должности будут занимать:

Председатель комитета — Сергей Бабак, политическая партия “Слуга народа”,

Первый заместитель председателя комитета — Александр Лукашев, политическая партия “Оппозиционная платформа за жизнь”,

Заместителя председателя комитета — Сергей Колебошин, политическая партия “Слуга народа”,

Секретарь комитета — Наталья Пипа, политическая партия “Голос”.

В комитете по вопросам цифровой трансформации руководящие должности займут:

Председатель комитета — Михаил Крячко, политическая партия “Слуга народа”,

Первый заместитель председателя комитета — Кира Рудик, политическая партия “Голос”,

Заместителя председателя комитета — Александр Фидиенко, Егор Чернев — политическая партия “Слуга народа”,

Секретарь комитета — Сергей Ларин, политическая партия “Оппозиционная платформа по жизни”.

В комитет по вопросам правовой политики на руководящих должностях будут работать:

Председатель комитета — Ирина Венедиктова, политическая партия “Слуга народа”,

Первый заместитель председателя комитета — Василий Нимченко, политическая партия “Оппозиционная платформа за жизнь”,

Заместителя председателя комитета — Ольга Совгиря, Андрей Костин, Валерий Божик — политическая партия “Слуга народа”,

Секретарь комитета — Олег Макаров, политическая партия “Голос”.

В комитет по вопросам аграрной и земельной политики на руководящих должностях работать:

Председатель комитета — Николай Сольский, политическая партия “Слуга народа”,

Первый заместитель председателя комитета — Олег Мейдич, политическая партия “Батькивщина”,

Заместителя председателя комитета — Черняховский и Халимон — политическая партия “Слуга народа”, а также Игорь Колихаев — самовыдвиженец,

Секретарь комитета — Иван Чайковский — самовыдвиженец.

В комитет по вопросам правоохранительной деятельности руководящие должности займут следующие народные депутаты:

Председатель комитета — Денис Монастырский, политическая партия “Слуга народа”,

Первый заместитель председателя комитета — Андрей Осадчук, политическая партия “Голос”,

Заместителя председателя комитета — Сергей Ионушас, Максим Павлюк, Галина Михайлюк — политическая партия “Слуга народа”, Григорий Мамко — политическая партия “Оппозиционная платформа за жизнь”,

Секретарь комитета — Сергей Минько, самовыдвиженец.

В комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг назначили следующие позиции:

Председатель комитета — Андрей Герус. Политическая партия “Слуга народа”,

Первый заместитель председателя комитета — Кучеренко, политическая партия “Батькивщина”,

Заместителя председателя комитета — Роман Мулик, Олег Семинский — политическая партия “Слуга народа”, Юлий Иоффе — политическая партия “Оппозиционная платформа за жизнь”

Секретарь комитета — Юрий Шаповалов, само выдвиженец.

В комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры принято следующих народных депутатов:

Председатель комитета — Владимир Крейденко. политическая партия “Слуга народа”,

Первый заместитель председателя комитета — Клименко. политическая партия “Голос”,

Заместителя председателя комитета — Игорь Васильев, Николай Тищенко — политическая партия “Слуга народа”,

Секретарь комитета — Геннадий Вацак, самовыдвиженец.

В комитет по вопросам организационной государственной политики местного самоуправления регионального развития и градостроительства определены следующих лиц на руководящие должности:

Председатель комитета — Кличко, политическая партия “Слуга народа”,

Первый заместитель председателя комитета — Роман Лазинский, политическая партия “Голос”,

Заместителя председателя комитета — Алина Загоруйко, Александр Качура, Елена Шуляк, — политическая партия “Слуга народа”, и Гусь от самовыдвиженцев,

Секретарь комитета — Дмитрий Исаенко, политическая партия “Оппозиционная платформа по жизни”.

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В комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования избран следующих народных депутатов:

Председатель комитета — Михаил Радуцкий, политическая партия “Слуга народа”,

Первый заместитель председателя комитета — Валерий Дубиль, политическая партия “Батькивщина”,

Заместителя председателя комитета — Артем Дубнов, Оксана Дмитриева — политическая партия “Слуга народа”, Михаил Макаренко — политическая партия “Оппозиционная платформа за жизнь”,

Секретарь комитета — Яна Зинкевич, партия “Европейская Солидарность”.

В комитет по вопросам экологической политики и природопользования назначать следующих лиц:

Председатель комитета — Бондаренко, политическая партия “Слуга народа”,

Первый заместитель председателя комитета — Ивахив, самовыдвиженец.

Заместителя председателя комитета — Мариковський, Криворучкина — политическая партия “Слуга народа”

Секретарь комитета — Александр Фельдман, политическая партия “Оппозиционная платформа по жизни”.

В комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы ВРУ назначат следующих лиц:

Председатель комитета — квота политической партии “Слуга народа”, дополнительно проходят консультации,

Первый заместитель председателя комитета — Пузийчук, политическая партия “Батькивщина”,

Заместителя председателя комитета — Савченко, Культенко — политическая партия “Слуга народа”,

Секретарь комитета — Михаил Папиев, политическая партия “Оппозиционная платформа по жизни”.

В комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов избран следующих лиц на руководящие должности:

Председатель комитета — Третьякова, политическая партия “Слуга народа”,

Первый заместитель председателя комитета — Лабинск, политическая партия “Батькивщина”,

Заместителя председателя комитета — Стернийчук — политическая партия “Слуга народа”, Королевская политическая партия “Оппозиционная платформа за жизнь”,

Секретарь комитета — Бабенко, самовыдвиженец.

Напомним, на заседании подготовительных депутатских подгрупп в Верховной Раде Украины сегодня было поддержано предложение по составу комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества и комитета по вопросам интеграции Украины в Европейский союз.