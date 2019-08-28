В Раде проголосовали за руководящий состав комитета по вопросам свободы слова
КИЕВ. 28 августа. УНН. На заседании подготовительных депутатских подгрупп в Верховной Раде Украины сегодня было поддержано предложение по составу комитета по вопросам свободы слова, передает корреспондент УНН.
Так, в комитете занимают должности следующие народные депутаты:
— Председатель комитета — Нестор Шуфрич, политическая партия “Оппозиционная платформа за жизнь”,
— Первый заместитель председателя комитета — квота за политической партией “Батькивщина”, кандидатуру предоставят позже.
— Заместители председателя комитета — квота за политической партией “Батькивщина”, кандидатуру предоставят позже.
— Секретарь комитета — Сергей Швец, политическая партия “Слуга народа”.
Напомним, на заседании подготовительных депутатских подгрупп в Верховной Раде Украины сегодня озвучили предложение по составу комитета по вопросам бюджета.