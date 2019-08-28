МИД Украины: Милитаризация Крыма — это вызов международному порядку и безопасности

КИЕВ. 28 августа. УНН. Милитаризация аннексированного Крыма и “распространение ядерного оружия в Черноморском регионе” — это вызов международному порядку и безопасности. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины в Twitter, передает УНН.

В украинском внешнеполитическом ведомстве отметили, что “российский режим угрожает не только Украине, но и всей Европе”.

После аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове. В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.

Резолюция Генеральной Ассамблеей ООН, принятая 17 декабря 2018 года в связи с милитаризацией Крыма, Черного и Азовского морей, призывает Россию вывести свои войска с территории Крыма и осуждает рост российского военного присутствия в Черном и Азовском морях.

Напомним, в Раде хотят ввести уголовную ответственность за непризнание Украинской Крыма и Донбасса.