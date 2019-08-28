Помпео: Вашингтон будет работать над возвращением к формату G8

КИЕВ. 28 августа. УНН. Администрация США будет работать над тем, чтобы вернуться к формату G8 с участием России. Об этом заявил госсекретарь Майкл Помпео в интервью телеканалу Fox News, текст которого распространила во вторник пресс-служба американского внешнеполитического ведомства, передает УНН.

Госсекретарю был задан вопрос, следует ли приглашать РФ вновь присоединиться к Группе семи. “Да, президент так считает”, — ответил Помпео.

Помпео спросили, согласен ли он с этой идеей. “Президент (США) считает, что нам следует это делать. Я работаю на президента. Конечно, мы собираемся работать с этой целью”, — сказал госсекретарь.

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Напомним, ранее президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам состоявшегося в Биаррице саммита G7 заявил, что склонен добиваться возрождения формата Группы восьми промышленно развитых государств с участием России, несмотря на непопулярность этой инициативы в американском истеблишменте и не считаясь с внутриполитическими соображениями.

Группа семи (G7) — объединение экономически развитых стран, в который входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. В формате “семерки” клуб существовал с 1976 по 1997 год. После присоединения России он стал называться G8. В марте 2014 года из-за анексии Россией Крыма и развязывания вооруженного конфликта на востоке Украины, а далее, последовавшего кризиса в отношениях США и Европы с Россией — западные участники объединения в период пребывания у власти в Вашингтоне президента Барака Обамы приняли решение вернуться к формату “семерки”.

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