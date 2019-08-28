Глава МВД Италии запретил немецкому судну Eleonore с мигрантами заходить в порты страны

КИЕВ. 28 августа. УНН. Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини во вторник, 27 августа, запретил немецкому спасательному судну Eleonore заходить в порты страны. Накануне на борт корабля подняли около сотни мигрантов, оставшихся в Средиземном море у побережья Ливии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Как отметили в министерстве внутренних дел Италии, судно под немецким флагом не имеет права заходить в территориальные воды страны, информирует агентство новостей dpa. Впоследствии об аналогичном решении со своей стороны команду корабля оповестили и власти Мальты.

Судно принадлежит капитану Клаусу-Петеру Райша и финансируется немецкой благотворительной организацией из Дрездена Mission Lifeline. В социальной сети Twitter Райш отметил, что пока судно не имеет положительного ответа от стран ЕС относительно разрешения зайти в их порты. Корабль находился в нескольких десятках миль от берегов Мальты.

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Впоследствии капитан сообщил, что Мальта отказалась поставлять на корабль воду и продукты питания. Соответствующий запрос о поставках коммерческим кораблем было отклонено.

Сальвини уже не впервые запрещает спасательным судам заходить в порты страны. Таким образом он пытается заставить благотворительные организации прекратить деятельность по спасению мигрантов на море.

Как правило, после нескольких дней пребывания судов в нейтральных водах ситуацию удается решить путем договоренности между государствами ЕС о распределении спасенных мигрантов.

Напомним, ранее глава МВД Италии обвинил украинцев в подготовке его убийства.