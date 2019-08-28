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G7 поддержала проект журналистов "Информация и демократия"

G7 поддержала проект журналистов "Информация и демократия"

КИЕВ. 28 августа. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон представил на саммите G7 в Биаррице проект "Информация и Демократия". Участники саммита единогласно поддержали инициативу, об этом сообщила организация "Репортеры без границ" на своем сайте во вторник, 27 августа, передает УНН со ссылкой на DW.

На сессии Генеральной Ассамблеи ООН в конце сентября в Нью-Йорке планируется формально закрепить участие стран в проекте. “Информация и демократия” — проект международной неправительственной организации “Репортеры без границ”, его главная задача: установить всемирные стандарты защиты объективной и достоверной информации.

В сентябре 2018 года была создана комиссия под руководством иранской правозащитницы Эбади Ширин и французского генерального секретаря “Репортеров без границ” Кристофа Делуар, куда вошли 25 представителей из 18 стран. Они подготовили декларацию “Заявление о информации и демократии”, где были прописаны основы проекта, в том числе, право на получение информации, свободу мысли и право на частную жизнь.

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Для осуществления этих прав вскоре должен быть создан “Форум информации и демократии”, который разработает механизмы регулирования и саморегулирования проекта.

Напомним, Украина ухудшила позиции в Глобальном индексе свободы прессы.

Источник: УНН
Теги: СМИ, свобода слова, журналистика, G7
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