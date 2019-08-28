Часть столичного комплекса "Арена Сити" выставили на аукцион

КИЕВ. 28 августа. УНН. Вчера, 27 августа торгово-офисный центр “Арена Сити”, в Киеве, который имеет площадь 976,3 квадратных метра — выставили на аукцион. Начальная цена лота установлена — 65 млн гривен без ПДВ. Об этом сообщил председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов и, в частности, призвал бизнесменов принять участие в конкурсе, информирует УНН. Соответствующие данные также отражены на сайте Prozorro.Продажи.

На аукцион было выставлено нежилое помещение по адресу Киев, ул. Большая Васильковская 5 (помещение 16), общая площадь — 976,3 квадратных метра (3 этаж “Арена Сити”). Отмечается, что само помещение состоит из двух частей: офисная кабинетная (общая площадь 480 кв.м) и 26 автономных номеров отеля (496,3 кв.м).

На сайте Prozorro.Продажи сообщается, что аукцион стартовал 27 августа в 16:57, предложения будут принимать до 20:00 29 сентября, аукцион проведут 30 сентября в 13:53. Минимальный шаг повышения цены — 1% (650 тысяч гривен).

Председатель ГТС Максим Нефедов призвал бизнесменов принять участие в конкурсе.

“Может, кто из олигархов или просто бизнесменов хочет во вторник побаловать себя шопингом? То на ProZorro.Продажи для вас эксклюзивчик: пафосного столичная недвижимость — Арена Сити”, — написал Нефедов y Facebook.

Напомним, Маркарова объяснила важность разблокирования большой приватизации.