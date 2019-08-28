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Новым нардепам сегодня покажут систему для голосования

Новым нардепам сегодня покажут систему для голосования

КИЕВ. 28 августа. УНН. Новоизбранные народные депутаты в среду, 28 августа, будут иметь возможность ознакомиться с особенностями работы системы "Рада" для голосования в зале заседаний парламента. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Главного организационного управления Верховной Рады.

"28 августа 2019 года 11:00 в зале заседаний Верховной Рады Украины состоится организационная встреча новоизбранных народных депутатов Украины девятого созыва с руководством Аппарата Верховной Рады Украины и руководителями главных структурных подразделений Аппарата, во время которой избранники будут иметь возможность ознакомиться с особенностями работы системы "Рада", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне глава ВР 8-го созыва Андрей Парубий заявил, что следователи ГБР и СБУ заблокировали центр управления системой "Рада-3" 23 августа во время общего тестирования.

После этого в ГБР заявили, что система "Рада-3" работает в штатном режиме, ее работа не заблокирована.

Источник: УНН
Теги: ВР, нардепы
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