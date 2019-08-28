Подготовительная депутатская группа проведет сегодня еще одно заседание

КИЕВ. 28 августа. УНН. Подготовительная депутатская группа из числа новоизбранных народных депутатов проведет сегодня очередную встречу перед торжественным заседанием Верховной Рады 9-го созыва 29 августа. Об этом сообщили УНН в пресс-службе парламента.

"28 августа в 17:00 - очередное заседание Подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных народных депутатов Украины", - указали в ВР.

Напомним, что в состав Подготовительной депутатской группы вошли представители политических сил: от партии "Слуга народа" - 17, от партии "ОПЗЖ" - 3, от партии "Батькивщина" - 2, от партии "Европейская солидарность" - 2, от партии "Голос" - 1.

Как сообщал УНН, 28 августа новым нардепам должны были показать систему "Рада" для голосования.