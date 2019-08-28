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Подготовительная депутатская группа проведет сегодня еще одно заседание

Подготовительная депутатская группа проведет сегодня еще одно заседание

КИЕВ. 28 августа. УНН. Подготовительная депутатская группа из числа новоизбранных народных депутатов проведет сегодня очередную встречу перед торжественным заседанием Верховной Рады 9-го созыва 29 августа. Об этом сообщили УНН в пресс-службе парламента.

"28 августа в 17:00 - очередное заседание Подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных народных депутатов Украины", - указали в ВР.

Напомним, что в состав Подготовительной депутатской группы вошли представители политических сил: от партии "Слуга народа" - 17, от партии "ОПЗЖ" - 3, от партии "Батькивщина" - 2, от партии "Европейская солидарность" - 2, от партии "Голос" - 1.

Как сообщал УНН, 28 августа новым нардепам должны были показать систему "Рада" для голосования.

Источник: УНН
Теги: ВР, нардепы
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