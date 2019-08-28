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После торжественного заседания депутаты будут заседать в рабочем режиме

После торжественного заседания депутаты будут заседать в рабочем режиме

Дмитрий Разумков

КИЕВ. 28 августа. УНН. Завтра, после торжественного заседания Верховной Рады Украины, состоится рабочее заседание депутатов. Об этом после инструктажа в Верховной Раде Украины сообщил лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, передает корреспондент УНН.

Отвечая на вопрос, каким завтра будет повестка дня депутатов, Разумков ответил:

"Повестка дня - Работа Верховной Рады Украины IX созыва, а после торжественного заседания еще рабочее заседание ВРУ. Есть перечень вопросов обязательных для рассмотрения".

Напомним, в Верховной Раде Украины приняли решение по руководящих должностях в 23 комитетах.

Источник: УНН
Теги: заседание, депутаты, Дмитрий Разумков
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