Новости: Политика
Среда, 28 августа 2019, 13:27 • Антонина Карташева • 3315
После торжественного заседания депутаты будут заседать в рабочем режиме
Дмитрий Разумков
КИЕВ. 28 августа. УНН. Завтра, после торжественного заседания Верховной Рады Украины, состоится рабочее заседание депутатов. Об этом после инструктажа в Верховной Раде Украины сообщил лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, передает корреспондент УНН.
Отвечая на вопрос, каким завтра будет повестка дня депутатов, Разумков ответил:
"Повестка дня - Работа Верховной Рады Украины IX созыва, а после торжественного заседания еще рабочее заседание ВРУ. Есть перечень вопросов обязательных для рассмотрения".
Напомним, в Верховной Раде Украины приняли решение по руководящих должностях в 23 комитетах.
Источник: УНН