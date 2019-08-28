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Кремль прокомментировал освобождение Вышинского из-под стражи

Кремль прокомментировал освобождение Вышинского из-под стражи

КИЕВ. 28 августа. УНН. Кремль приветствует решение суда Киева об изменении меры пресечения главному редактору агентства “РИА Новости Украина” Кириллу Вышинскому с ареста на освобождение под личное обязательство, пишет УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.

“Мы в Кремле приветствуем решение об освобождении Вышинского. И пока в (остальных) оценках мы ограничимся. Мы приветствуем это решение украинского суда”, — заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Стоит напомнить, что киевский апелляционный суд изменил меру пресечения руководителю “РИА Новости Украина” Кириллу Вышинскому. Так, суд изменил Вышинскому меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.

Как сообщал УНН, Подольский районный суд Киева 19 июля продлил арест руководителю “РИА Новости Украина” Кириллу Вышинскому.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Кремль
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