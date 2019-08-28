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Разумков рассказал, что сегодня обсудят на встрече с Зеленским

Разумков рассказал, что сегодня обсудят на встрече с Зеленским

Дмитрий Разумков

КИЕВ. 28 августа. УНН. Сегодня на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским будут обсуждать работу ВРУ и Кабмина. Об этом после инструктажа в Верховной Раде Украины сообщил лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, передает корреспондент УНН.

"На встрече с Зеленским будем проговаривать вопросы, которые необходимы для дальнейшей плодотворной работы Верховной Рады Украины, будущего Кабинета министров Украины", - сказал Разумков.

По его словам, возможно завтра мы услышим фамилию нового премьер-министра Украины.

"Это возможно, если это предусмотрено повесткой дня заседания. Там много разных кадровых вопросов, связанных с исполнительной властью, с работой ВРУ и другими структурами", - отметил Разумков.

Напомним, должность вице-спикера Верховной Рады, по мнению лидера партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова, займет кто-то из оппозиционных политических сил.

Источник: УНН
Теги: Владимир Зеленский, Слуга народа, Дмитрий Разумков

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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