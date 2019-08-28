"Укрэнерго" подала иск против РФ из-за утраченных активов в оккупированном Крыму

КИЕВ. 28 августа. УНН. Украинская компания “Укрэнерго” передала в арбитражный суд требования в споре с Россией по поводу утраченных активов в аннексированном Крыму. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании в среду, пишет УНН.

В сообщении указано, что: “Укрэнерго требует компенсации за нарушение Россией Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Российской Федерации о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 года. Также с требованиями входит компенсация ущерба от незаконной экспроприации инвестиций Укрэнерго в Крыму и нарушения обязательства гарантировать полный и безусловный правовую защиту”.

Требования Укрэнерго возникли после захвата Россией активов, имущества и бизнеса компании в результате незаконной оккупации и аннексии Крыма в 2014 году.

Ранее, в апреле 2018 года, высшим должностным лицам РФ были вручены официальные письменные сообщения НЭК “Укрэнерго” об инвестиционном споре в рамках двустороннего соглашения о взаимной защите инвестиций между Россией и Украиной. Их целью было проведение консультаций и переговоров с представителями России для разрешения спора путем переговоров. Но российская сторона не предоставила ответа.

“В связи с этим 27 августа 2019 года Укрэнерго передало спор на разрешение в арбитражный суд в соответствии с Арбитражным регламентом Комиссии ООН по праву международной торговли от 15 декабря 1976 года (ЮНСИТРАЛ). Следующим шагом станет формирование состава арбитражного трибунала для рассмотрения этого спора”, — добавили в компании.

Напоминаем, Российская Федерация обжаловала решение парижского арбитража по иску украинского Сбербанка, указав, что крымское отделение учреждения “не подпадает под действие договора о защите инвестиций”.