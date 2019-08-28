Регистрация | Вход |
USD: 25,06   EUR: 27,73  
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 28 августа 2019 15:31
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Следствие рассматривает три версии разрушения дома в Дрогобыче
Следствие рассматривает три версии разрушения дома в Дрогобыче
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
11760
Версия для печати

"Слуги народа" подготовили 465 инициатив по изменениям в Конституцию

"Слуги народа" подготовили 465 инициатив по изменениям в Конституцию

КИЕВ. 28 августа. УНН. Партия "Слуга народа" подготовила 465 инициатив по внесению изменений в Конституцию Украины. Об этом заявил представитель Президента в Верховной Раде, один из руководителей партии Руслан Стефанчук во время общения с журналистами, предает корреспондент УНН.

На вопрос о количестве инициатив от партии "Слуга народа" по изменениям в Конституцию, Стефанчук сообщил: "Их 465".

"Вопрос в том, насколько они по уровню готовности приближаются к идеалу. Мы сейчас определяем очередность их внесения в Верховную Раду. Определяем, какие из них будут определены Президентом как приоритетные, и на базе этого уже будем формировать перечень того, над чем будут работать комитеты, и будет принимать Верховная Рада. Мы понимаем, что многие из них не найдут поддержки в Раде, потому что это вещи, которые дают возможность выгнать тех, кто сидит на потоках. Мы хотим закрыть все коррупционные бюджетные дыры. Конечно, это будет иметь сопротивление", - добавил Стефанчук.

Напомним, 28 августа Президент Украины Зеленский проведет встречу с депутатами "Слуги народа".

Источник: УНН
Теги: ВР, Конституция, Слуга народа

В тексте упоминаются

Стефанчук Руслан
Стефанчук Руслан
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.