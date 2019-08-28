На встрече депутатов от "Слуги народа" и Президента обсудят неотложные законопроекты

КИЕВ. 28 августа. УНН. Обсуждение неотложных законопроектов станет главной темой встречи ново избранных нардепов от партии "Слуга народа" во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом перед началом встречи сообщил новоизбранный депутат от "Слуги народа" Александр Корниенко, передает УНН.

"Это (тема встречи нардепов с главой государства - ред.) обсуждение неотложных законопроектов. Надеемся, что мы сможем начать их рассмотрение уже завтра", - сказал Корниенко.

Он также выразил надежду, что во время завтрашнего заседания ВР будет проведено формирование предусмотренных Регламентом парламента органов, как Счетная комиссия, а также проголосован состав профильных комитетов.

Напомним, сегодня в 16 предусмотрена встреча будущей фракции партии "Слуга народа" в парламенте с главой государства.

А в 17 часов должна начаться работа Подготовительной депутатской группы.

На 29 августа запланирован торжественное заседание ВР 9 созыва.