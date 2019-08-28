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МИД РФ: рассчитываем на быстрое и полное оправдание Вышинского

МИД РФ: рассчитываем на быстрое и полное оправдание Вышинского

КИЕВ. 28 августа. УНН. Москва “ждет скорого и полного оправдания” главного редактора “РИА Новости Украина” Кирилла Вышинского, освобожденного из-под стражи в среду. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.

“Рассчитываем на скорое и полное оправдание Кирилла Вышинского по всем пунктам предъявленных ему сфабрикованных обвинений и надеемся, что данный пример — я говорю о сегодняшнем освобождении — послужит отправной точной для исправления критической ситуации с обеспечением прав СМИ и журналистов в Украине”, — сказала она.

Как писал УНН ранее, Кремль приветствует решение суда Киева об изменении меры пресечения главному редактору агентства “РИА Новости-Украина” Кириллу Вышинскому с ареста на освобождение под личное обязательство.

“Мы в Кремле приветствуем решение об освобождении Вышинского. И пока в (других) оценках мы ограничимся. Мы приветствуем это решение украинского суда”, — заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: УНН
Теги: Россия, МИД РФ, Украина
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