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Организация встречи Трампа и Зеленского в Варшаве обрабатывается - Болтон

Организация встречи Трампа и Зеленского в Варшаве обрабатывается - Болтон

КИЕВ. 28 августа. УНН. Советник по национальной безопасности США Джон Болтон выразил надежду о встрече президентов Украины Владимира Зеленского и США Донлаьда Трампа в Варшаве. Об этом он сообщил на пресс-конференции во время визита в Киеве, передает корреспондент УНН.

"У меня была честь встретиться с Зеленским в течение 1,5 часов и с другими членами Офиса Президента. Мы обсуждали широкий круг вопросов, интересующих руководство наших обеих стран. Я также выразил наши ожидания относительно встречи в Варшаве двух президентов. И мы за несколько дней начнем прорабатывать организацию этой встречи", - сказал Болтон.

Также он отметил, что США и в дальнейшем в своих позициях являются твердыми по поддержке суверенитета и независимости Украины и солидарны с украинским народом.

Напомним, МИД Китая отреагировало на заявление Болтона об экономической политике Китая, сделанным в Украине.

Источник: УНН
Теги: встреча, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
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