Болтон надеется, что в Рябошапки будут блестящие отношения с генпрокурором США

КИЕВ. 28 августа. УНН. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон надеется, что после утверждения Руслана Рябошапки в должности Генерального прокурора Украины, у него сложатся блестящие отношения с генеральным прокурором США. Об этом он сообщил на пресс-конференции во время визита в Киев, передает корреспондент УНН.

"Также я встретился с Русланом Рябошапкой, которого номинировали на позицию Генерального прокурора. И я надеюсь, что когда его утвердят, у него сложатся блестящие отношения с нашим Генеральным прокурором", - сказал Болтон.

Ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что кандидатуру заместителя руководителя Офиса Президента Руслана Рябошапки рассматривают для назначения на должность Генерального прокурора.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский представил советнику по национальной безопасности США Джону Болтону план реформирования по законодательству, который планируют внести на рассмотрение ВРУ.