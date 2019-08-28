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ЦИК завершила регистрацию новых нардепов

ЦИК завершила регистрацию новых нардепов

КИЕВ. 28 августа. УНН. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала всех 424 народных депутатов, избранных на внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

"По состоянию на 28 августа Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 424 народных депутатов Украины: 225 - избранных в ОМИО и 199 - избранных в ОИО", - указали в ЦИК.

Так, сегодня было зарееструвано 29 народных депутатов: 14 - избранных в одномандатном избирательном округе, 15 - избранных в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Среди них:

  • 11 - от партии "Слуга народа",
  • 1 - от партии "Батькивщина",
  • 1 - от партии "Европейская солидарность",
  • 2 - от партии "Голос", в частности, Святослава Вакарчука.

Напомним, в этом составе ВР будет 424 нардепа, из которых 254 - нардепы, избранные по партийному списку или в мажоритарных округах от партии "Слуга народа".

Источник: УНН
Теги: ВР, ЦИК, нардепы
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