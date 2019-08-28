Регистрация | Вход |
USD: 25,06   EUR: 27,73  
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 28 августа 2019 17:01
Получить тестовый доступ
Избрание меры пресечения Раисе Богатыревой
Эксклюзивные новости УНН
Следствие рассматривает три версии разрушения дома в Дрогобыче
Следствие рассматривает три версии разрушения дома в Дрогобыче
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
1245
Версия для печати

Зеленский о ЧП в Дрогобыче: задачей нового правительства будет проведение аудита всех жилых домов страны

Зеленский о ЧП в Дрогобыче: задачей нового правительства будет проведение аудита всех жилых домов страны

КИЕВ. 28 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал чрезвычайное происшествие в Дрогобыче Львовской области и заявил о задачах нового правительства провести аудит всех жилых домов Украины, пишет УНН со ссылкой на Facebook Президента.

“Этой ночью в Дрогобыче под завалами подъезда четырехэтажного дома оборвалась жизнь двух людей. В работах на месте трагедии задействованы все необходимые силы местных спасателей, несколько человек уже освободили из-под завалов, с другими держат связь мобильными телефонами. Очень надеюсь, что всех удастся спасти”, — отметил Президент.

Зеленский также сообщил, что жилой фонд, особенно в небольших городах, находится преимущественно в неудовлетворительном состоянии и “о капитальном ремонте там не слышали еще с советских времен”.

“Невозможно строить новую страну, не строя или хотя бы капитально не возобновляя дома украинцев. Поэтому задачей нового правительства будет проведение аудита всех жилых домов по всей стране и разработка в кратчайшие сроки программы приведения в надлежащее состояние старых и возведение новых”, — сообщил глава государства.

Напоминаем, следствие рассматривает три версии разрушения дома в Дрогобыче.

Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область, Украина, ЧП, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.