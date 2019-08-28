Зеленский о ЧП в Дрогобыче: задачей нового правительства будет проведение аудита всех жилых домов страны

КИЕВ. 28 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал чрезвычайное происшествие в Дрогобыче Львовской области и заявил о задачах нового правительства провести аудит всех жилых домов Украины, пишет УНН со ссылкой на Facebook Президента.

“Этой ночью в Дрогобыче под завалами подъезда четырехэтажного дома оборвалась жизнь двух людей. В работах на месте трагедии задействованы все необходимые силы местных спасателей, несколько человек уже освободили из-под завалов, с другими держат связь мобильными телефонами. Очень надеюсь, что всех удастся спасти”, — отметил Президент.

Зеленский также сообщил, что жилой фонд, особенно в небольших городах, находится преимущественно в неудовлетворительном состоянии и “о капитальном ремонте там не слышали еще с советских времен”.

“Невозможно строить новую страну, не строя или хотя бы капитально не возобновляя дома украинцев. Поэтому задачей нового правительства будет проведение аудита всех жилых домов по всей стране и разработка в кратчайшие сроки программы приведения в надлежащее состояние старых и возведение новых”, — сообщил глава государства.

Напоминаем, следствие рассматривает три версии разрушения дома в Дрогобыче.