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Кремль также не комментирует информацию о дате обмена удерживаемыми лицами между РФ и Украиной

Кремль также не комментирует информацию о дате обмена удерживаемыми лицами между РФ и Украиной

КИЕВ. 28 августа. УНН. В Кремле не комментируют информацию о возможной дате обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, передает УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.

“В Кремле никогда не говорили о том, что сегодня что-то планируется. Поэтому я не знаю, откуда взята эта информация”, — заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать информацию о том, что обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной отодвигается на неопределенный срок. При этом в некоторых СМИ сообщалось, что такой обмен планировалось начать 28 августа.

Песков отказался отвечать на уточняющий вопрос, есть ли в целом конкретные планы о начале обмена удерживаемыми лицами. “Мне нечего добавить к тому, что я уже сказал”, — ответил он.

Как отмечал УНН, комментировать процесс по обмену удерживаемыми лицами между РФ и Украиной пока нет необходимости и возможности. Об этом сообщила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, пленные, Кремль
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