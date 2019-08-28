Регистрация | Вход |
USD: 25,06   EUR: 27,73  
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 28 августа 2019 20:04
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В СНГ заявили, что Украина является участником более 200 договоров в рамках организации
В СНГ заявили, что Украина является участником более 200 договоров в рамках организации
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
3270
Версия для печати

Существуют идеи по дате встречи помощников лидеров "нормандской четверки" - Кремль

Существуют идеи по дате встречи помощников лидеров "нормандской четверки" - Кремль

КИЕВ. 28 августа. УНН. Встреча помощников лидеров стран “нормандской четверки” (Украина, Германия, Франция и РФ) планируется, она призвана подготовить саммит в “нормандском формате” на высшем уровне. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет УНН со ссылкой на агентство ТАСС.

“Есть определенные прикидки, я не буду сейчас забегать вперед, я не знаю, когда она точно состоится”, — сказал Песков, отвечая на вопрос о возможной дате встречи внешнеполитических помощников лидеров Украины, ФРГ, Франции и РФ.

Представитель Кремля подчеркнул, что помощники лидеров должны будут “подготовить ситуацию к встрече на высшем уровне”. “Мы склонны дождаться результатов встречи помощников”, — ответил пресс-секретарь президента РФ на вопрос, в какие сроки может состояться саммит лидеров “нормандской четверки”.

При этом, как отметил Песков, для самой встречи лидеров Кремль не выдвигает каких-либо условий. “Президент Путин тоже является сторонником проведения такой встречи. Но, чтобы главы государств собрались вместе и начали что-то обсуждать, кто-то должен подготовить фундамент для этого обсуждения, кто-то должен проделать домашнюю работу”, — сказал пресс-секретарь президента, отметив, что это и является задачей внешнеполитических помощников. Представитель Кремля отметил, что “результативность (возможной) встречи (лидеров) — в интересах каждого из четырех участников саммита”. “Но, действительно, есть общий настрой, что надо проводить саммит, нужно возобновлять работу в рамках “нормандской четверки”, — заключил Песков.

Напоминаем, Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с советником Президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.

Источник: УНН
Теги: Россия, Франция, Украина, Германия, Нормандский формат, Кремль
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.