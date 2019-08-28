В повестку дня первого заседания Рады включили вопрос снятия неприкосновенности нардепов

КИЕВ. 28 августа. УНН. Подготовительная депутатская группа приняла решение о включении в повестку дня первой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва законопроект об отмене депутатской неприкосновенности народных депутатов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу аппарата ВР.

"Депутатская группа приняла решение о включении в повестку дня первой сессии Верховной Рады девятого созыва проект Закона "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины)" (№7203)", - говорится в сообщении.

Напомним, в июне Конституционный суд Украины признал конституционным президентский законопроект об отмене депутатской неприкосновенности народных депутатов со вступлением в силу с 1 января 2020 года.

Как сообщал УНН, 29 августа должно состояться первое заседание парламента девятого созыва.