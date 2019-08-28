Подготовительная депутатская группа утвердила повестку дня первой сессии новой Рады

КИЕВ. 28 августа. УНН. Участники заседания подготовительной депутатской группы утвердили повестку дня первой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва, передает корреспондент УНН.

Так, во время заключительного заседания подготовительной депутатской группы Верховной Рады утвердили повестку дня первой сессии парламента девятого созыва, который состоит из 27 пунктов.

Ранее УНН сообщал, что в повестку дня первого заседания Рады включили вопрос снятия неприкосновенности нардепов.

Напомним, торжественное заседание Верховной Рады Украины девятого созыва и первое пленарное заседание новой Рады состоится 29 августа.