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В "Слуге народа" заявили, что изменений в структуре правительства не предусмотрено

В "Слуге народа" заявили, что изменений в структуре правительства не предусмотрено

КИЕВ. 28 августа. УНН. Изменений в структуре Кабинета министров Украины не предвидится. Об этом в среду журналистам сообщил новоизбранный народный депутат Украины от "Слуги народа" Сергей Швець после встречи депутатов политпартии с Президентом Владимиром Зеленским, передает УНН.

Так, отвечая на вопрос, будет ли сохранена должность вице-премер-министра, он сказал:

"(Должность - ред.) вице-премьер-министра - конечно. Насколько мне известно, не предвидится никаких изменений по структуре Кабинета министров".

Напомним, эксперт назвал главного претендента на должность премьер-министра Украины.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Слуга народа
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