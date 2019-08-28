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Стало известно, во сколько начнется рабочее заседание новой Рады

Стало известно, во сколько начнется рабочее заседание новой Рады

КИЕВ. 28 августа. УНН. Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что первое рабочее заседание сессии Верховной Рады 9-го созыва начнется в 13:00. Об этом он сказал в среду на брифинге после завершения заключительного заседания подготовительной депутатской группы, передает корреспондент УНН.

"В 13:00 будет начата сессия, и мы пройдемся по достаточно большому перечню вопросов. На сегодняшний момент там 27 вопросов. Я уверен, что в ближайшее время эта информация появится. Здесь есть процедурные вопросы, законопроект и кадровые вопросы", - сказал Разумкова.

По его словам, торжественное заседание Верховной Рады Украины начнется в 10:00.

"Начнем мы (торжественное заседание Верховной Рады - ред.) в 10:00 потом будет перерыв до 13:00. Во время этого перерыва народные депутаты будут подписывать присягу, получать карточку и удостоверения. Будут становиться народными депутатами Украины в полном объеме", - добавил Разумков.

Напомним, участники заседания подготовительной депутатской группы утвердили повестку дня первой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва, который состоит из 27 пунктов.

Источник: УНН
Теги: ВР, Дмитрий Разумков
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