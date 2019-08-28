Вышинского освободили из-под стражи для обмена в формате "35 на 35" – ГПУ

КИЕВ. 28 августа. УНН. Освобождение руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского из-под стражи состоялось в рамках подготовки к обмену "35 на 35". Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган в Twitter, передает УНН.

"Говорят, Вышинский отказывался от возможного обмена на политических заключенных Кремля. Но. Сегодня в судебном заседании изменение меры пресечения Вышинскому состоялась в рамках подготовки к обмену "35 на 35" и с согласия самого Вышинского", - написала Сарган.

Напомним, сегодня Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения руководителю "РИА Новости-Украина" Кириллу Вышинскому с содержания под стражей на личное обязательство.

Ранее адвокат не исключал возможности переговоров об обмене Вышинского на высоком уровне. Однако, по его словам, Вышинский заявлений на обмен не писал.

Добавим, что Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года в результате проведения СБУ обыска в офисе издания. Ему инкриминировали совершение государственной измены, квалифицированной по части 1 статьи 111 УК.