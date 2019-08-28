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Украинский посол обсудил с главой МИД Германии перспективы саммита в нормандском формате

Украинский посол обсудил с главой МИД Германии перспективы саммита в нормандском формате

Хайко Маас и Андрей Мельник

КИЕВ. 28 августа. УНН. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник обсудил с главой МИД Германии Хайко Маасом перспективы саммита в нормандском формате. Об этом дипломат сообщил в Twitter, передает УНН.

"С главой МИД Германии Гайко Маасом (СДПГ) обсудили перспективы предстоящего саммита в нормандском формате", - написал Мельник.

Как сообщал УНН, Франция и Германия организуют саммит в нормандском формате в ближайшие недели.

Добавим также, что сегодня состоялся телефонный разговор Президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель.

Источник: УНН
Теги: Украина, Германия, саммит, Нормандский формат, посол
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