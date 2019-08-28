Власти в аннексированном Крыму просят у премьера РФ Медведева обеспечить охрану школ бойцами Росгвардии

КИЕВ. 28 августа. УНН. Оккупационные власти Крыма направили в правительство России второе предложение о передаче охраны образовательных учреждений в ведение Росгвардии. Об этом сообщила глава российского Министерства образования, науки и молодежи в аннексированном Крыма Наталья Гончарова, передает УНН со ссылкой на проект Радио Свобода Крим.Реалии.

"Мы еще раз обратились на уровень правительства Российской Федерации с просьбой о том, что физическая охрана должна осуществляться профессионалами. И надеемся, что мы будем услышаны, чтобы именно Росгвардия и подразделения Росгвардии физическую охрану в образовательных учреждениях осуществляли", - цитирует Гончарову российское информагентство ТАСС.

По ее словам, суть предложения в том, чтобы дать возможность учебным заведениям привлекать подразделения Росгвардии к охране без проведения торгов.

"Ценовая политика Росгвардии - дороговата. Поэтому здесь должно быть решение на уровне субъекта или страны, я думаю", - сказала Гончарова.

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По данным Минобразования оккупированного Крыма, договора с Росгвардией имеют 10% учебных заведений Крыма. Около 5% - охраняются частными предприятиями. Безопасность других учреждений обеспечивают работают в школах вахтеры и охранники.

После взрывов и стрельбы, которые произошли в прошлом году в Керченском политехническом колледже, российский "глава" Крыма Сергей Аксенов обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой сделать Росгвардию единственной структурой для охраны школ и других образовательных учреждений в оккупированном Крыму.

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Аксенов утверждает, что около 80% учреждений Крыма с массовым пребыванием детей, в том числе школ и детсадов, не отвечающих требованиям безопасности.

Напомним, правозащитники сообщили, что в оккупированном Крыму не осталось ни одной школы с украинским языком обучения.