Российский режим угрожает Европе — посольство

КИЕВ. 29 августа. УНН. Милитаризация аннексированного Крыма и распространения ядерного оружия в Черноморском регионе угрожает не только Украине, но и всей Европе. Такое сообщение распространило в своем официальном микроблоге в Twitter посольство Украины в США, передает УНН.

“Российский режим угрожает не только Украине, но и всей Европе. Милитаризация, что Россия проводит в Крыму и ядерное распространение в Черноморском регионе является вызовом международному порядку и безопасности”, — написали в сообщении посольство, добавив хештеги #StopRussianAggression (Остановим российскую агрессию) и #CrimeaIsUkraine (Крым это Украина).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Болтон: США обеспокоены ситуацией в Черном море

Напомним, в Раде хотят ввести уголовную ответственность за непризнание Украинской Крыма и Донбасса.