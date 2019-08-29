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Российский режим угрожает Европе — посольство

Российский режим угрожает Европе — посольство

КИЕВ. 29 августа. УНН. Милитаризация аннексированного Крыма и распространения ядерного оружия в Черноморском регионе угрожает не только Украине, но и всей Европе. Такое сообщение распространило в своем официальном микроблоге в Twitter посольство Украины в США, передает УНН.

“Российский режим угрожает не только Украине, но и всей Европе. Милитаризация, что Россия проводит в Крыму и ядерное распространение в Черноморском регионе является вызовом международному порядку и безопасности”, — написали в сообщении посольство, добавив хештеги #StopRussianAggression (Остановим российскую агрессию) и #CrimeaIsUkraine (Крым это Украина).

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Напомним, в Раде хотят ввести уголовную ответственность за непризнание Украинской Крыма и Донбасса.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, Крым, Украина, Европа, посольство
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