Петиция о том, чтобы оставить Супрун в Минздраве, набрала необходимое количество голосов

КИЕВ. 29 августа. УНН. Петиция, призывающая оставить Ульяну Супрун и.о. главы Минздрава набрала необходимые для рассмотрения президентом 25 тысяч подписей. Теперь петицию должен рассмотреть президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт президента, где и размещена петиция № 22/058280-эп.

Петиция, которую зарегистрировали 5 июня, называется “Оставить Ульяну Супрун руководителем Минздрава с командой и продолжить реализацию стратегии реформирования сферы здравоохранения”.

В ней, по мнению автора петиции отмечается, что команда Ульяны Супрун начала бепрецедентну трансформацию системы здравоохранения.

“Надо позволить команде во главе с Ульяной Супрун продолжить трансформацию системы здравоохранения по утвержденным планам до момента ощущения необратимости процессов. Это слишком важно для нас и наших детей”, — говорится в тексте петиции.

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Также автор отметил важность профилактики и превентивной медицины.

“Десятилетиями система здравоохранения была для того, чтобы только лечить, а не предотвращать болезни. Для людей до сих пор остается привычкой откладывать визит к врачу „на потом“ и лечить болезнь уже когда она появилась, а не предотвращать ее появление. Именно поэтому одним из ключевых направлений трансформации системы здравоохранения еще с 2016 года стала профилактика и превентивная медицина”, — написал автор петиции.

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“Надо позволить команде во главе с Ульяной Супрун продолжить трансформацию системы здравоохранения согласно утвержденному плану до момента ощущения необратимости процессов. Это слишком важно для нас и наших детей”, — говорится в петиции.

Напомним, Кабмин в июле 2016 года назначил Супрун первым заместителем министра здравоохранения Украины. Согласно распоряжению Кабмина, с августа 2016 года она исполняет обязанности министра здравоохранения Украины. В феврале 2019 года Супрун по решению суда запретили исполнять обязанности руководительницы Минздраве. Однако, через несколько дней Кабмин позволил Супрун выполнять обязанности и.о. главы Минздрава.