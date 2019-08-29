Сегодня состоится первое заседание ВР 9 созыва

КИЕВ. 29 августа. УНН. Сегодня, 29 августа, в 10:00, начнется первое заседание Верховной Рады Украины 9 созыва, сообщает УНН.

Первое заседание начнется с торжественной части. Откроет заседание спикер ВР 8 созыва Андрей Парубий. После этого народные депутаты уже 9 созыва должны принести присягу на верность Украине.

Зачитает текст присяги, которой закреплен в ст.79 Конституции Украины, старший по возрасту депутат. В ВР 9 созыва это 78-летний представитель ОПЗЖ Юлий Иоффе.

После этого место в президиуме ВР занять председатель Подготовительной депутатской группы Дмитрий Разумков (партия “Слуга народа”).

Ожидается, что нардепы проголосуют за руководство новой ВР, количество и состав комитетов, создадут Счетную комиссию, а также рассмотрят ряд других вопросов, которых насчитывается всего 27 пунктов в соответствии с утвержденной повесткой дня. Среди прочего в повестку дня внесен законопроект о снятии депутатской неприкосновенности.

Ожидается голосование и по ряду кадровых вопросов, в частности голосования за кандидатуру нового руководителя правительства, а также за отставку главы СБУ.

УНН вести прямую трансляцию из Верховной Рады на своей странице в Facebook.

Напомним, Подготовительную депутатскую группу Верховной Рады IX созыва возглавлял представитель партии “Слуга народа” Дмитрий Разумков, его первый заместитель — представитель “Слуги народа” Руслан Стефанчук, секретарь — представитель партии “Голос” Ярослав Железняк.

Во время работы группы был утвержден количество и направленность комитетов ВР 9 созыва, озвученный и предварительно утвержден состав этих комитетов (его еще голосовать в сессионном зале), а также утверждена рассадка народных депутатов в сессионном зале, список приглашенных почетных гостей, которые прибудут на торжественное заседание ВР, выдвинутые кандидатуры на должности руководителей парламента, утверждена повестка дня первого заседания и ряд других вопросов.