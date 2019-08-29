Регистрация | Вход |
USD: 25,06   EUR: 27,73  
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 29 августа 2019 09:44
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В СНГ заявили, что Украина является участником более 200 договоров в рамках организации
В СНГ заявили, что Украина является участником более 200 договоров в рамках организации
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
2895
Версия для печати

В Украине за три года появилось три новых национальных парка

В Украине за три года появилось три новых национальных парка

КИЕВ. 29 августа. УНН. В Украине в 2016-2019 годах появилось три новых национальных природных парка. Об этом говорится в отчете Минприроды за этот период, передает УНН.

"Принято 12 указов Президента Украины, которыми созданы три новых национальных природных парка ("Бойкивщина", "Каменская сечь", "Нобельский"), расширены территории 7 объектов природно-заповедного фонда и объявлено 3 заказника", - указано в отчете.

Таким образом площадь природно-заповедного фонда Украины, как отмечается, увеличилась почти на 80 тыс. га, что составляет примерно 0,13% от общей площади страны.

Напомним, в апреле национальному парку "Меотида" вернули земельный участок на азовском побережье.

Источник: УНН
Теги: Минприроды, парк
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.