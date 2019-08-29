В Украине за три года появилось три новых национальных парка

КИЕВ. 29 августа. УНН. В Украине в 2016-2019 годах появилось три новых национальных природных парка. Об этом говорится в отчете Минприроды за этот период, передает УНН.

"Принято 12 указов Президента Украины, которыми созданы три новых национальных природных парка ("Бойкивщина", "Каменская сечь", "Нобельский"), расширены территории 7 объектов природно-заповедного фонда и объявлено 3 заказника", - указано в отчете.

Таким образом площадь природно-заповедного фонда Украины, как отмечается, увеличилась почти на 80 тыс. га, что составляет примерно 0,13% от общей площади страны.

Напомним, в апреле национальному парку "Меотида" вернули земельный участок на азовском побережье.