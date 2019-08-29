ОПЗЖ не будет голосовать за кандидатуру премьера, которую предложит большинство ВР - Шуфрич

КИЕВ. 29 августа. УНН. Представитель партии “Оппозиционная платформа — За жизнь” Нестор Шуфрич заявил, что оппозиция не имеет права голосовать ни за одну кандидатуру предложенную Президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он сообщил в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН.

Шуфрич отвечая на вопрос поддержит ли он Алексея Гончарука, как кандидата на должность премьер-министр Украины отметил, что оппозиция не имеет права голосовать за кандидатов от Президента Украины.

“Мне симпатичен этот молодой человек (Алексей Гончарук), по крайней мере то, что я о нем узнал, оно пока нет причин для отторжения. Но мы оппозиция, поэтому просто не имеем права голосовать ни за одну кандидатуру предложенную Президентом... По одной простой причине, мы не берем на себя ответственность за действия этой власти. Мы берем на себя ответственность за действия оппозиции по освещению этой власти, мы не можем критиковать тех за кого голосовали, мы дадим им возможность проявить себя”, — сказал Шуфрич.

По его словам, все, что будет сделано положительно, будет оценено положительно и будет донесено до общества.

“А то в чем мы будем сомневаться, или то, что будет вредить нашим гражданам, будет жестко критиковаться. В этом и есть наш смысл”, — сказал представитель партии “Оппозиционная платформа — За жизнь” Нестор Шуфрич.

Напомним, Стефанчук назвал основные законопроекты, которые сегодня будут вносить в ВР.