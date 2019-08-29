Регистрация | Вход |
USD: 25,06   EUR: 27,73  
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 29 августа 2019 09:44
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В СНГ заявили, что Украина является участником более 200 договоров в рамках организации
В СНГ заявили, что Украина является участником более 200 договоров в рамках организации
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
1710
Версия для печати

ОПЗЖ не будет голосовать за кандидатуру премьера, которую предложит большинство ВР - Шуфрич

ОПЗЖ не будет голосовать за кандидатуру премьера, которую предложит большинство ВР - Шуфрич

КИЕВ. 29 августа. УНН. Представитель партии “Оппозиционная платформа — За жизнь” Нестор Шуфрич заявил, что оппозиция не имеет права голосовать ни за одну кандидатуру предложенную Президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он сообщил в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН.

Шуфрич отвечая на вопрос поддержит ли он Алексея Гончарука, как кандидата на должность премьер-министр Украины отметил, что оппозиция не имеет права голосовать за кандидатов от Президента Украины.

“Мне симпатичен этот молодой человек (Алексей Гончарук), по крайней мере то, что я о нем узнал, оно пока нет причин для отторжения. Но мы оппозиция, поэтому просто не имеем права голосовать ни за одну кандидатуру предложенную Президентом... По одной простой причине, мы не берем на себя ответственность за действия этой власти. Мы берем на себя ответственность за действия оппозиции по освещению этой власти, мы не можем критиковать тех за кого голосовали, мы дадим им возможность проявить себя”, — сказал Шуфрич.

По его словам, все, что будет сделано положительно, будет оценено положительно и будет донесено до общества.

“А то в чем мы будем сомневаться, или то, что будет вредить нашим гражданам, будет жестко критиковаться. В этом и есть наш смысл”, — сказал представитель партии “Оппозиционная платформа — За жизнь” Нестор Шуфрич.

Напомним, Стефанчук назвал основные законопроекты, которые сегодня будут вносить в ВР.

Источник: УНН
Теги: Украина, ВРУ
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.