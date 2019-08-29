Полторак подписал приказ для чествования погибших защитников Украины

КИЕВ. 29 августа. УНН. Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ, согласно которому 29 августа руководящий состав Минобороны и Вооруженных сил будет отмечать погибших героев в Зале Памяти. Об этом министр написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Подписал приказ, согласно которому ежегодно 29 августа весь руководящий состав подразделений Министерства обороны и Вооруженных сил Украины, будут чествовать в Зале Памяти погибших защитников Украины", - отметил Полторак.

По его словам, нужно помнить наших героев, которым украинцы обязаны Независимостью и свободой.

Напомним, 29 августа этого года в Украине впервые официально чествуют погибших в День памяти защитников.

Как сообщал УНН, Президент Украины Зеленский подписал указ об установлении Дня памяти защитников Украины.