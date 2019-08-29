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Полторак подписал приказ для чествования погибших защитников Украины

Полторак подписал приказ для чествования погибших защитников Украины

Степан Полторак

КИЕВ. 29 августа. УНН. Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ, согласно которому 29 августа руководящий состав Минобороны и Вооруженных сил будет отмечать погибших героев в Зале Памяти. Об этом министр написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Подписал приказ, согласно которому ежегодно 29 августа весь руководящий состав подразделений Министерства обороны и Вооруженных сил Украины, будут чествовать в Зале Памяти погибших защитников Украины", - отметил Полторак.

По его словам, нужно помнить наших героев, которым украинцы обязаны Независимостью и свободой.

Напомним, 29 августа этого года в Украине впервые официально чествуют погибших в День памяти защитников.

Как сообщал УНН, Президент Украины Зеленский подписал указ об установлении Дня памяти защитников Украины.

Источник: УНН
Теги: Минобороны, Украина, Степан Полторак, герои

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Полторак Степан
Полторак Степан
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