Новоизбранные народные депутаты приняли присягу

КИЕВ. 29 августа. УНН. Народные депутаты 9 созыва приняли присягу, передает корреспондент УНН.

Зачитал текст присяги, который закреплен в ст.79 Конституции Украины, старший по возрасту депутат. В ВР 9 созыва это 78-летний представитель ОПЗЖ Юлий Иоффе.

"Клянусь на верность Украине. Обязуюсь всеми своими действиями отстаивать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии украинского народа. Клянусь соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников".

Ожидается, что по завершении торжественной части в работе ВР будет объявлен перерыв до 13 часов.