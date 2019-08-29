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Зеленский прибыл в Раду

Зеленский прибыл в Раду

Владимир Зеленский

КИЕВ. 29 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в парламент, где сегодня состоится торжественное заседание Верховной Рады 9-го созыва, сообщает УНН.

Также в Раду прибыл мэр Киева Виталий Кличко, который приехал на велосипеде.

Также ожидается присутствие других политиков, чиновников и других.

Так, 29 августа в 10:00 начнется торжественное заседание Верховной Рады Украины 9-го созыва, а в 13 часов - первое рабочее заседание ВР.

В "Слуге народа" отметили, что основные законопроекты, которые будут вноситься народными депутатами 29 августа во время первого рабочего заседания Верховной Рады 9-го созыва, связаны с импичментом, вопросами изменений в Конституцию Украины и экономическими и антикоррупционных вопросами.

В партии надеются, что Верховная Рада поддержит все предложенные кадровые решения: и Премьера, правительство, и Генерального прокурора, СБУ, и двух министров, которые назначаются от Президента Украины.

Источник: УНН
Теги: ВР, Президент, нардепы, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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