Президент перед заседанием ВР ездил в Минобороны чествовать погибших героев

КИЕВ. 29 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский у здания Министерства обороны Украины почтил память погибших защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность государства. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Офиса Президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в мероприятиях по случаю Дня памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность государства", - указали в ОПУ.

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Церемония состоялась у здания Министерства обороны Украины. Во время мероприятия зачитали фамилии 223 военнослужащих, погибших в этот день в разные годы. Память каждого защитника почтили ударом в колокол и салютом из личного оружия Почетного караула. Глава государства возложил цветы к Памятному колоколу.

В Зале памяти военнослужащие роты Почетного караула в присутствии Президента перевернули страницу Книги памяти, в которой указаны имена погибших защитников Украины на дату 29 августа. Владимир Зеленский возложил цветы к Книге памяти.

Также Президент пообщался с родственниками погибших защитников.

Напомним, 29 августа этого года в Украине впервые официально чествуют погибших в День памяти защитников.

Как сообщал УНН, Президент Украины Зеленский подписал указ об установлении Дня памяти защитников Украины.