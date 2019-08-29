Торжественное заседание ВР закончилось

КИЕВ. 29 августа. УНН. Торжественное заседание ВР закрыто, передает корреспондент УНН.

После принятия присяги в работе ВР объявлен перерыв для подписания присяги народными депутатами. Подписание текста присяги пройдет в кулуарах парламента.

После подписания текста присяги народные депутаты получают постоянные удостоверения народного депутата.

Рабочее заседание парламента начнется в 13 часов.

Ожидается, что нардепы проголосуют за руководство новой ВР, количество и состав комитетов, создадут Счетную комиссию, а также рассмотрят ряд других вопросов, которых насчитывается всего 27 пунктов в соответствии с утвержденной повесткой дня. Среди прочего в повестку дня внесен законопроект о снятии депутатской неприкосновенности.

Ожидается голосования и ряда кадровых вопросов, в частности голосования за кандидатуру нового руководителя правительства, а также за отставку главы СБУ.