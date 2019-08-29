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Олег Сенцов этапирован из колонии в Москву - СМИ

Олег Сенцов этапирован из колонии в Москву - СМИ

КИЕВ. 29 августа. УНН. Украинского режиссера Олега Сенцова вывезли из колонии № 8 в городе Лабытнанги. Как сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на источник в спецотделе колонии, где именно находится сейчас Сенцов — неизвестно, пишет УНН со ссылкой на информацию агентства ТАСС, которое ссылается на собственные источники.

Предполагается, что режиссера могут обменять на журналиста Кирилла Вышинского, уволенного ранее судом в Киеве.

Адвокат Дмитрий Динзе пока не подтверждает информацию об этапировании Сенцова с Лабытнанги. По словам правозащитников, несколько дней назад он был там, получил письмо. При этом допускается, что Сенцова могли перевезти авиацией в течение одного дня.

В ФСИН, по информации “Говорит Москва”, не подтвердили перевод Сенцова в Москву. Заместитель председателя службы исполнения наказаний Валерий Максименко отметил, что не располагает информацией о осужденном.

Напоминаем, в Кремле не комментируют информацию о возможной дате обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, СМИ, Олег Сенцов
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