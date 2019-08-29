Регистрация | Вход |
USD: 25,06   EUR: 27,73  
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 29 августа 2019 12:47
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В СНГ заявили, что Украина является участником более 200 договоров в рамках организации
В СНГ заявили, что Украина является участником более 200 договоров в рамках организации
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
10215
Версия для печати

Сегодня ВР планирует дать согласие на увольнение Луценко с должности генпрокурора

Сегодня ВР планирует дать согласие на увольнение Луценко с должности генпрокурора

КИЕВ. 29 августа. УНН. В повестке дня первого рабочего заседания Верховной Рады 9 созыва предусмотрено рассмотрение вопроса о предоставлении согласия на увольнение с должности Генерального прокурора, сообщает УНН.

Согласно Конституции Украины, "Прокуратуру в Украине возглавляет Генеральный прокурор, которого назначает на должность и освобождает от должности с согласия Верховной Рады Украины Президент Украины".

По предварительной информации, в утвержденную вчера повестку дня внесен вопрос предоставления согласия на увольнение с должности Генерального прокурора Украины Юрия Луценко и предоставления согласия на назначение на должность нового кандидата. Ранее СМИ называли наиболее вероятным кандидатом на эту должность заместителя председателя Офиса Президента Руслана Рябошапку.

Также напомним, что, отвечая на вопрос журналиста о фамилии нового главы ГПУ, Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что она "точно не в "Лу" начинается и не на "ко" заканчивается".

Источник: УНН
Теги: ГПУ, ВР, Юрий Луценко, увольнение
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.