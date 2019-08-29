Регистрация | Вход |
USD: 25,06   EUR: 27,73  
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 29 августа 2019 12:46
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В СНГ заявили, что Украина является участником более 200 договоров в рамках организации
В СНГ заявили, что Украина является участником более 200 договоров в рамках организации
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
17580
Версия для печати

СК РФ заочно обвинил командира бригады ВСУ

СК РФ заочно обвинил командира бригады ВСУ

КИЕВ. 29 августа. УНН. Следственный комитет РФ заочно обвинил одного из командиров бригады Вооруженных сил Украины, который якобы “участвовал в обстреле мирных граждан Донецка, где пострадали четыре человека”, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

“В частности следователями собрана достаточная доказательственная база, которая позволила вынести постановление о привлечении в качестве обвиняемого в отношении командира 24 отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины Валерия Гудзя. В его действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)”, — указано в сообщении.

По версии российского следствия, в июне и июле 2019 года “Гудзь с другими военнослужащими 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ” на территории так называемой “ДНР” и якобы “по приказу вышестоящих командиров и должностных лиц Минобороны и Нацгвардии Украины” произвели артиллерийские обстрелы из тяжелых видов вооружения по гражданской инфраструктуре. В результате пострадали не менее четырех мирных жителей, не участвующих в вооруженном конфликте.

Как писал УНН СК РФ открыл очередное дело против ВСУ за “обстрелы жилых домов на Донбассе”.

Источник: УНН
Теги: Россия, Донбасс, Украина, СК РФ, ОРДЛО
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.