СК РФ заочно обвинил командира бригады ВСУ

КИЕВ. 29 августа. УНН. Следственный комитет РФ заочно обвинил одного из командиров бригады Вооруженных сил Украины, который якобы “участвовал в обстреле мирных граждан Донецка, где пострадали четыре человека”, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

“В частности следователями собрана достаточная доказательственная база, которая позволила вынести постановление о привлечении в качестве обвиняемого в отношении командира 24 отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины Валерия Гудзя. В его действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)”, — указано в сообщении.

По версии российского следствия, в июне и июле 2019 года “Гудзь с другими военнослужащими 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ” на территории так называемой “ДНР” и якобы “по приказу вышестоящих командиров и должностных лиц Минобороны и Нацгвардии Украины” произвели артиллерийские обстрелы из тяжелых видов вооружения по гражданской инфраструктуре. В результате пострадали не менее четырех мирных жителей, не участвующих в вооруженном конфликте.

Как писал УНН СК РФ открыл очередное дело против ВСУ за “обстрелы жилых домов на Донбассе”.