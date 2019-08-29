Адвокат "крымских дезертиров": в возможном обмене с Украиной удерживаемыми лицами примут участие 12 россиян

КИЕВ. 29 августа. УНН. Возможный обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной затронет 12 граждан РФ. Об этом в четверг заявил адвокат россиян Валентин Рыбин в комментарии федеральном телевидению РФ, пишет УНН.

“В данном случае идет речь о тех гражданах Российской Федерации, которые либо причастны к событиям на юго-востоке Украины, либо были задержаны, как Максим Одинцов и Александр Баранов, по обвинению в государственной измене. Поэтому мы говорим о том, что в возможном обмене примет участие 12 граждан Российской Федерации”, — сказал он в эфире телеканала “Россия-24”. Помимо Одинцова и Баранова среди возможных участников обмена юрист назвал Евгения Мефедова, Игоря Кимаковского и Руслана Беджиева, которые проходят обвиняемыми “по политически мотивированным уголовным производствам”. На вопрос об общем числе задержанных в Украине россиян, адвокат ответил: “Информации такой точно нет, мы говорим о сотнях людей”.

Говоря о возможной дате обмена, юрист сообщил: “Пока не известно, каждый раз затягивается. Когда будет обмен, сказать достаточно тяжело”.

Он также отметил, что Украина “пока еще не выполнила” все юридические формальности, необходимые для обмена. “Я хочу отметить, что Украина не все юридические формальности пока еще выполнила. В данном случае у нас пока нет в Украине указа о помиловании тех граждан Российской Федерации... Поэтому сказать, когда будет обмен, достаточно тяжело”, — пояснил адвокат.

Как стало известно ранее, адвокат Валентин Рыбин сообщил в комментарии УНН, что возникла определенная пауза касательно указа Владимира Зеленского о помиловании на который ждут россияне, которых планируют обменять с Украиной.