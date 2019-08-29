Луценко оценил своего вероятного преемника на посту Генпрокурора
Юрий Луценко
КИЕВ. 29 августа. УНН. Генеральный прокурор Юрий Луценко считает, что его вероятному преемнику Руслану Рябошапке будет сложнее на этом посту. Об этом Генпрокурор заявил в интервью Дмитрию Гордону, передает УНН.
"Я знаю его (Руслана Рябошапку - ред.) фактически заочно", - отметил Луценко, добавив, что часто видел его на различных форумах, в том числе и по проблемам антикоррупционной деятельности, и он разбирается в этих вопросах.
"Что касается, каким он будет Генпрокурором, ему будет сложнее. Подозреваю, что он не сможет говорить "нет" во многих случаях..." - добавил Луценко.
Также Генпрокурор оценил предложенные изменения в закон о прокуратуре.
"Переименование в Офис Генерального прокурора, офис регионального прокурора и окружные прокуратуры - это значит реорганизация для того, чтобы иметь возможность снять любого. Это называется политическая чистка", - добавил он.
Напомним, Генеральный прокурор Юрий Луценко написал заявление на имя Президента Украины Владимира Зеленского об увольнении с занимаемой должности.
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