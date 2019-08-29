Адвокат пока не подтверждает информацию об этапировании Сенцова в Москву

КИЕВ. 29 августа. УНН. Защита осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова по состоянию на утро четверга не располагал информацией о этапировании украинца из колонии в Лабытнанги в следственный изолятор "Лефортово" в российской столице Москве. Об этом написал в своем Telegram-канале руководитель правозащитной группы "Агора" Павел Чиков, передает УНН.

"Адвокат Дмитрий Динзе пока не подтверждает информацию об этапировании Олега Сенцова из Лабытнанги. Всего несколько дней назад он был еще там, получил письма. Однако спецэтап авиацией мог перевезти его в течения дня", – отметил Чиков.

Информация о том, что Сенцов этапирован из колонии в Лабытнанги в Москву, появилась ранее в Telegram-каналах, в частности - "Незыгарь".

Напомним, Олег Сенцов впервые за долгое время не позвонил матери.

Переговоры об обмене между Украиной и Россией обсуждаются уже некоторое время. В Офисе Президента отметили, что Россия может освободить Олега Сенцова одновременно с руководителем "РИА Новости Украина" Кириллом Вышинским в Украине.