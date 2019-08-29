Сегодня ВР планирует определиться с новым премьер-министром

КИЕВ. 29 августа. УНН. Согласно повестке дня сегодняшнего рабочего заседания ВР созыва сегодня на голосование будет вынесена кандидатура нового премьер-министра Украины, сообщает УНН.

Ожидается, что сегодня действующий Кабинет министров Украины во главе с Владимиром Гройсманом сложит полномочия, как это предусмотрено Конституцией Украины.

После этого будут рассмотрены вопросы назначения нового премьер-министра, а также формирование состава Кабмина в целом. Отдельно рассмотрены назначения министра обороны и министра иностранных дел кандидатуры которых подает Президент Украины.

Голосование о назначении правительства запланировано на 16:00.

Наиболее вероятно кандидатом на пост премьер-министра называют заместителя председателя Офиса Президента Алексея Гончарука, который до этого возглавлял Офис эффективного регулирования (BRDO).

Кандидатом на должность министра иностранных дел называют заместителя председателя ОП Вадима Пристайко, ранее возглавлявший представительство Украины при НАТО.

Претендентом на пост министра обороны также называют советника Президента Андрея Загороднюка, который входит в состав наблюдательного совета “Укроборонпрома”.