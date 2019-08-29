Началось первое рабочее заседание ВР 9 созыва

КИЕВ. 29 августа. УНН. Открылось первое рабочее заседание первой сессии Верховной Рады 9 созыва, передает корреспондент УНН.

Место председателя ВР занял Дмитрий Разумков, который возглавлял Подготовительную депутатскую группу.

Он сообщил, что ЦИК зарегистрировал 423 нардепа. Во время электронной регистрации нардепов на первом заседании зарегистрировалось 405 нардепов.

Об открытии первого заседания объявил старший нардеп Юлий Иоффе.

На сегодняшнем заседании нардепы должны определиться с руководством ВР, а также принять сложение полномочий действующим составом Кабмина.



После этого вероятно будут рассмотрены кадровые вопросы.

Будут рассмотрены вопросы назначения нового премьер-министра, а также формирование состава Кабмина в целом. Отдельно будут рассмотрены назначения министра обороны и министра иностранных дел, кандидатуры которых подает Президент Украины.

Голосование о назначении правительства запланировано на 16:00.

Наиболее вероятно кандидатом на пост премьер-министра называют заместителя председателя Офиса Президента Алексея Гончарука, который до этого возглавлял Офис эффективного регулирования (BRDO).

Кандидатом на должность министра иностранных дел называют заместителя председателя ОП Вадима Пристайко, ранее возглавлявший представительство Украины при НАТО.

Претендентом на пост министра обороны называют советника Президента Андрея Загороднюка, который входит в состав наблюдательного совета "Укроборонпрома".

Кроме того, ожидается решение об увольнении главы СБУ Василия Грицака, а также решение вопроса с освобождением Юрия Луценко с должности Генпрокурора.