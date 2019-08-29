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Кремль не стал комментировать информацию об этапировании Сенцова в Москву

Кремль не стал комментировать информацию об этапировании Сенцова в Москву

КИЕВ. 29 августа. УНН. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать информацию об этапировании осужденного в РФ за якобы “подготовку терактов” в оккупированном Крыму режиссера Олега Сенцова в Москву, а также перспективы ожидаемого обмена удерживаемыми лицами между РФ и Украиной, пишет УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.

“Мне нечего добавить по этой теме. Когда мы будем готовы, мы сообщим. Пока такой готовности у нас нет. Могу еще раз повторить, что мы приветствуем решение об освобождении (Кирилла) Вышинского. Имеют место определенные контакты, но больше мне добавить нечего”, — сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать информацию СМИ о начале процесса обмена удерживаемыми лицами и вопрос о том, можно ли считать, что запуску обмена способствовало решение суда в Киеве об освобождении из-под ареста главного редактора агентства “РИА Новости Украина”.

Песков также не стал отвечать на вопрос о том, с чем связано этапирование Сенцова из колонии № 8 города Лабытнанги в Москву, о котором сообщили СМИ 29 августа.

“Я ничего не могу вам сказать”, — ответил представитель Кремля.

Напоминаем, Олег Сенцов этапирован из колонии в Москву.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Кремль
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