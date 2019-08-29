Арахамия заявил, что коалиционного соглашения не будет
КИЕВ. 29 августа. УНН. Вероятный глава будущей фракции “Слуга народа”, Давид Арахамия заявил, что коалиционного соглашения не будет. Об этом он сказал журналистам, передает УНН.
“У нас есть программа, нам не нужна коалиция, у нас есть программа. Которая называется — коалиционное соглашение”, — сказал Арахамия.
Кроме того, он подтвердил, что коалиция будет создаваться на базе только фракции “Слуга народа”, ведь все и так считают, что партия “Слуга народа” полностью несет ответственность за решения.
“Если вы с кем-то входите в соглашение это делается только для того, чтобы разделить эту ответственность. Мы видели рейтинги, мы видели сейчас опросы и никто не будет думать, что мы что-то можем с кем-то разделить. Виноватыми будем мы, хвалить или ругать будут нас, тогда зачем нам коалиционное соглашение?”, — рассказал Арахамия
Напомним, Разумков рассказывал, что коалиционное соглашение будет подписано в день торжественного заседания Верховной Рады девятого созыва, 29 августа.