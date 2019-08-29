КИЕВ. 29 августа. УНН. Вероятный глава будущей фракции “Слуга народа”, Давид Арахамия заявил, что коалиционного соглашения не будет. Об этом он сказал журналистам, передает УНН.

“У нас есть программа, нам не нужна коалиция, у нас есть программа. Которая называется — коалиционное соглашение”, — сказал Арахамия.

Кроме того, он подтвердил, что коалиция будет создаваться на базе только фракции “Слуга народа”, ведь все и так считают, что партия “Слуга народа” полностью несет ответственность за решения.

“Если вы с кем-то входите в соглашение это делается только для того, чтобы разделить эту ответственность. Мы видели рейтинги, мы видели сейчас опросы и никто не будет думать, что мы что-то можем с кем-то разделить. Виноватыми будем мы, хвалить или ругать будут нас, тогда зачем нам коалиционное соглашение?”, — рассказал Арахамия

Напомним, Разумков рассказывал, что коалиционное соглашение будет подписано в день торжественного заседания Верховной Рады девятого созыва, 29 августа.