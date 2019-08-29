Кабмин Гройсмана сложил полномочия

КИЕВ. 29 августа. УНН. Кабинет министров во главе с Владимиром Гройсманом сложил полномочия перед новым составом Верховной Рады, сообщает УНН.

В соответствии со статьей 115 Конституции Украины, Кабинет министров Украины слагает полномочия перед новоизбранной Верховной Радой Украины.

Это было одним из первых пунктов в повестке дня первого рабочего заседания ВР 9-го созыва.

Согласно Конституции, Кабмин продолжает свою работу до момента назначения нового состава правительства.

Гройсман поблагодарид коллег, которые работали с ним в правительстве и пожелал успехов преемникам.

Напомним, депутаты Верховной Рады 9-го созыва приняли присягу 29 августа.

Голосование о назначении нового правительства запланировано на 16:00.

Наиболее вероятным кандидатом на пост Премьер-министра называют заместителя председателя Офиса Президента Алексея Гончарука, который до этого возглавлял Офис эффективного регулирования (BRDO).

Кандидатом на должность министра иностранных дел называют заместителя председателя ОП Вадима Пристайко, ранее возглавлявшего представительство Украины при НАТО.

Претендентом на пост министра обороны называют советника Президента Андрея Загороднюка, который входит в состав наблюдательного совета "Укроборонпрома".

Кроме того, ожидается решение об увольнении главы СБУ Василия Грицака, а также решение вопроса с увольнением Юрия Луценко с должности Генпрокурора.